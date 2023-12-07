Уставный фонд AYNA увеличивается в 43 раза

Президент Азербайджана в четверг подписал указ о внесении изменений в Уставе Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA). Согласно указу, опубликованному на сайте главы государства, уставный фонд AYNA увеличивается с 5 млн 642,39 тыс. манатов до 245 млн 157 тыс. 852,36 манатов, т.е. в 43,4 раза. Р.Ахмедов

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