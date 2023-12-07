Суд в Азербайджане приговорил армянского диверсанта к 18 годам лишения свободы

Суд в Азербайджане в четверг приговорил к 18 годам лишения свободы армянского диверсанта Гагика Восканяна, который в августе был задержан на границе при попытке диверсионного проникновения в страну.
По информации азербайджанских СМИ, согласно приговору, первые 5 лет заключения Восканян проведет в исправительном учреждении закрытого типа, остальные - в учреждении строгого режима.
Восканян признан виновным по 6 статьям Уголовного кодекса: 206.3.2 (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору), 214.2.1, 214.2.3 (терроризм с применением огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 228.2.1 (незаконное приобретение, перевозка, хранение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 283.2.1 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды с применением насилия или с угрозой его применения) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, совершенное или группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения).
Как сообщалось ранее, Минобороны Азербайджана сообщило, что 16 августа примерно в 11:15 ДРГ ВС Армении попыталась проникнуть на территорию Азербайджана с целью проведения террористическо-диверсионных операций. "Благодаря бдительности наших подразделений при поддержке огневых средств провокация армянских военнослужащих была пресечена. В результате, член диверсионной группы, получивший легкое ранение, был задержан нашими военнослужащими. Остальные члены разведывательно-диверсионной группы были принуждены отступить", - говорилось в информации оборонного ведомства.
Р.Керимов
Баку и Токио обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества
Баку и Богота провели межмидовские политконсультации
Кязымов и Оффорд обсудили перспективы сотрудничества между финансово-банковскими системами Азербайджана и Великобритании
Moody`s ухудшило прогнозы рейтингов 8 китайских банков, Гонконга, Alibaba и Tencent
Еврокомиссия предложила отложить на 3 года введение пошлин на британские электромобили
Азербайджан за 10 мес. поставил в Китай полиэтилена на $30 млн
На прокладку новой магистральной волоконно-оптической сети в Нахчыване направят 1,5 млн манатов
Rabalon подготовит проект здания Data Center в Нахчыване
Datum получило контракт от AzerGold почти на 1,9 млн манатов
Отношения НАТО с Вашингтоном останутся прежними вне зависимости от результатов выборов в США - Столтенберг
Отношения России и Ирана хорошо развиваются - Путин
Подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном состоится в ближайшее время - документ
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Компания AzerTelecom объявляет о новом назначении в своем руководстве
Землетрясение не повлияло на регулярность полетов AZAL
Apple Pay уже доступен в ТуранБанке – кэшбэк 5 AZN за первый платеж!
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Частный бизнес как драйвер современной экономики Узбекистана: реформы и вызовы
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире