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Происшествия 07.12.2023 16:51

Суд в Азербайджане приговорил армянского диверсанта к 18 годам лишения свободы

Суд в Азербайджане в четверг приговорил к 18 годам лишения свободы армянского диверсанта Гагика Восканяна, который в августе был задержан на границе при попытке диверсионного проникновения в страну.

По информации азербайджанских СМИ, согласно приговору, первые 5 лет заключения Восканян проведет в исправительном учреждении закрытого типа, остальные - в учреждении строгого режима.

Восканян признан виновным по 6 статьям Уголовного кодекса: 206.3.2 (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору), 214.2.1, 214.2.3 (терроризм с применением огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 228.2.1 (незаконное приобретение, перевозка, хранение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 283.2.1 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды с применением насилия или с угрозой его применения) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, совершенное или группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения).

Как сообщалось ранее, Минобороны Азербайджана сообщило, что 16 августа примерно в 11:15 ДРГ ВС Армении попыталась проникнуть на территорию Азербайджана с целью проведения террористическо-диверсионных операций. "Благодаря бдительности наших подразделений при поддержке огневых средств провокация армянских военнослужащих была пресечена. В результате, член диверсионной группы, получивший легкое ранение, был задержан нашими военнослужащими. Остальные члены разведывательно-диверсионной группы были принуждены отступить", - говорилось в информации оборонного ведомства.

Р.Керимов

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Тэги: ДИВЕРСАНТ, СУД, ПРИГОВОР


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