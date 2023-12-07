Евросоюз выступает за сохранение статус-кво по Тайваню - глава ЕК

На саммите ЕС-КНР в Пекине в четверг европейская сторона поднимала вопрос о ситуации вокруг Тайваня и об обстановке в Южно-Китайском море, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
"Мы затронули напряженность в регионе, в частности, в Тайваньском проливе. Мы отметили возросшую напряженность в Южно-Китайском море, которая создает риск подрыва региональной безопасности. Это причина, по которой мы полностью против того, чтобы статус-кво по Тайваню был изменен, особенно с применением силы", - сказала глава ЕК на пресс-конференции после завершения переговоров на высшем уровне между Евросоюзом и Китаем.
При этом она уточнила, что ЕС "признает политику одного Китая".
"Региональная безопасность усилится, если напряженность и разногласия вокруг Тайваньского пролива урегулировать путем диалога", - отметила фон дер Ляйен.
Пресс-конференцию из Пекина транслировала телевизионная служба ЕС Europe by Satellite.
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