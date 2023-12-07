Кязымов и Оффорд обсудили перспективы сотрудничества между финансово-банковскими системами Азербайджана и Великобритании

Председатель Центробанка Азербайджана Талех Кязымов сообщил, что в четверг провел встречу с госминистром по вопросам экспорта Великобритании лордом Малкольмом Оффордом. «На встрече обсуждались, в том числе перспективы сотрудничества между финансово-банковскими системами двух стран», - написал Кязымов в твиттере. Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».