Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8293 RUR   0.0182 GBR   2.1332 TRY   0.0588

Цена на нефть

06.12 $/bbl +/- WTI 69.38 -2.94 Brent 74.30 -2.90

Внешняя политика 07.12.2023 17:31

Кязымов и Оффорд обсудили перспективы сотрудничества между финансово-банковскими системами Азербайджана и Великобритании

Председатель Центробанка Азербайджана Талех Кязымов сообщил, что в четверг провел встречу с госминистром по вопросам экспорта Великобритании лордом Малкольмом Оффордом.

«На встрече обсуждались, в том числе перспективы сотрудничества между финансово-банковскими системами двух стран», - написал Кязымов в твиттере.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФИНСЕКТОР, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Brexit приведет к выводу финсектором из Британии $1,2 трлн активов - исследование Brexit может стоить финсектору Лондона 75 тыс. рабочих мест - Банк Англии Париж может стать новым домом для 20 тыс. работников британского финсектора после Brexit

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az