Баку и Токио обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг принял посла Японии в Баку Дзюнити Ваду, завершающего дипмиссию, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на МИД.

“В ходе встречи стороны отметили наличие большого потенциала для дальнейшего развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Японией. В частности, подчеркнута важность развития сотрудничества в экономике, энергетике, культуре, туризме, сельском хозяйстве, высоких технологиях, образовании и других сферах. Было заявлено, что политический диалог и визиты на высоком уровне между двумя странами также имеют важное значение”, - отмечается в информации.





Стороны также обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.





Х.Насирзаде