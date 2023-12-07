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Внешняя политика 07.12.2023 18:38

Баку и Токио обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг принял посла Японии в Баку Дзюнити Ваду, завершающего дипмиссию, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на МИД.

“В ходе встречи стороны отметили наличие большого потенциала для дальнейшего развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Японией. В частности, подчеркнута важность развития сотрудничества в экономике, энергетике, культуре, туризме, сельском хозяйстве, высоких технологиях, образовании и других сферах. Было заявлено, что политический диалог и визиты на высоком уровне между двумя странами также имеют важное значение”, - отмечается в информации.


Стороны также обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.


Х.Насирзаде


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Тэги: МИД, ЯПОНИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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