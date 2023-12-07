Премьер Азербайджана и госминистр Великобритании обсудили сотрудничество в энергетике и транспорте

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в четверг провел встречу с госминистром по вопросам экспорта в Великобритании лордом Малькольмом Оффордом, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на Кабмин.

“В ходе встречи стороны отметили успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Великобританией, а также выразили удовлетворение динамикой торгово-экономического сотрудничества. Стороны подчеркнули, что в 2022 году объем торгового оборота вырос более чем на 55% и превысил $1 млрд”, - отмечается в информации.





Асадов и Оффорд отметили наличие хороших возможностях для расширения и диверсификации торговых связей, выразили уверенность в том, что состоявшееся в Баку 6-е заседание совместной МПК по экономическому сотрудничеству внесет вклад в совместные усилия в данном направлении.





На встрече подчеркнуто, что Великобритания, инвестировавшая около $35 млрд, является крупнейшим иностранным инвестором в Азербайджане.





Стороны также обсудили успешное сотрудничество в сфере энергетики. В этом контексте Асадов проинформировал Оффорда о планах Азербайджана по увеличению до 2027 года поставок газа в Европу в два раза. Кроме этого, выражена надежда на продолжение сотрудничества с компанией ВР в этом направлении.





Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере ВИЭ, отметив, что проект ВР по строительству солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Джабраиле внесет важный вклад в реализацию усилий в области перехода Азербайджана на «зеленую» энергию.





Вместе с тем, обсуждая перспективы сотрудничества в транспортном секторе, Оффорд отметил, что Великобритания с интересом отслеживает и поддерживает международный транспортный маршрут Средний коридор.





Стороны также обменялись мнениями по вопросу сотрудничества в сфере образования, а также в других направлениях, представляющих взаимный интерес.





Х.Насирзаде