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Внешняя политика 07.12.2023 21:08

Азербайджан и Армения договорились о шагах в рамках укрепления доверия

Азербайджан и Армения договорились предпринять ощутимые шаги по укреплению доверия между двумя странами.

Как отмечается в совместном заявлении Администрации президента Азербайджана и Аппарата премьер-министра Армении, руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, Азербайджан освобождает 32 армянских военнослужащих, Армения - двух азербайджанских военнослужащих.


"Азербайджанская Республика и Республика Армения разделяют мнение о том, что представилась историческая возможность для достижения долгожданного мира в регионе. Обе страны еще раз подтверждают свое намерение нормализовать отношения и достичь мирного договора на основе уважения принципов суверенитета и территориальной целостности", - подчеркивается в заявлении.


В рамках укрепления мер доверия, Армения в качестве доброго жеста отзывает свою кандидатуру на проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН (СОР-29) об изменении климата в поддержку кандидатуры Азербайджана.


"Азербайджан и Армения надеются, что другие страны Восточноевропейской группы также поддержат кандидатуру Азербайджана", - говорится в совместном заявлении.


Азербайджан, в свою очередь, поддерживает кандидатуру Армении от Восточноевропейской группы на членство в Бюро СОР.


"Азербайджан и Армения продолжат переговоры относительно реализации в ближайшем будущем дополнительных мер по установлению доверия, и призывают международное сообщество поддержать их усилия, которые будут содействовать установлению взаимного доверия между двумя странами и позитивно воздействовать на весь регион Южного Кавказа", - отмечается в заявлении.


Х.Насирзаде


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Тэги: АРМЕНИЯ, ДОГОВОРЕННОСТЬ, ЗАЯВЛЕНИЕ

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