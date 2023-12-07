Азербайджан и Армения договорились о шагах в рамках укрепления доверия

Азербайджан и Армения договорились предпринять ощутимые шаги по укреплению доверия между двумя странами.
Как отмечается в совместном заявлении Администрации президента Азербайджана и Аппарата премьер-министра Армении, руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, Азербайджан освобождает 32 армянских военнослужащих, Армения - двух азербайджанских военнослужащих.
"Азербайджанская Республика и Республика Армения разделяют мнение о том, что представилась историческая возможность для достижения долгожданного мира в регионе. Обе страны еще раз подтверждают свое намерение нормализовать отношения и достичь мирного договора на основе уважения принципов суверенитета и территориальной целостности", - подчеркивается в заявлении.
В рамках укрепления мер доверия, Армения в качестве доброго жеста отзывает свою кандидатуру на проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН (СОР-29) об изменении климата в поддержку кандидатуры Азербайджана.
"Азербайджан и Армения надеются, что другие страны Восточноевропейской группы также поддержат кандидатуру Азербайджана", - говорится в совместном заявлении.
Азербайджан, в свою очередь, поддерживает кандидатуру Армении от Восточноевропейской группы на членство в Бюро СОР.
"Азербайджан и Армения продолжат переговоры относительно реализации в ближайшем будущем дополнительных мер по установлению доверия, и призывают международное сообщество поддержать их усилия, которые будут содействовать установлению взаимного доверия между двумя странами и позитивно воздействовать на весь регион Южного Кавказа", - отмечается в заявлении.
Х.Насирзаде
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