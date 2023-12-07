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Дальнее зарубежье 07.12.2023 22:14

Президент Бразилии на фоне кризиса между Венесуэлой и Гайаной призвал не допустить войны в Латинской Америке

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на фоне территориального спора вокруг региона Эссекибо между Венесуэлой и Гайаной призвал не допустить войны в Латинской Америке, передает в четверг портал "Глобу".

"Мы не хотим войны в Латинской Америке. Мы с растущей обеспокоенностью следим за развитием событий, связанных с проблемой Эссекибо", - заявил он во время саммита государств МЕРКОСУР, комментируя территориальный спор между Венесуэлой и Гайаной.

Он также представил на рассмотрение главам государств, входящих в этот союз, проект декларации в связи с ситуацией между Гайаной и Венесуэлой. В этом документе Бразилия предлагает подтвердить "статус региона как зоны мира и сотрудничества".

"Нам нужно строить мир, и только благодаря миру мы сможем развивать наши страны. Мы не хотим, чтобы эта тема мешала возобновлению процесса региональной интеграции или представляла угрозу миру и стабильности", - добавил он.

"Глобу" отмечает, что ввиду ситуации Бразилия усилила военное присутствие на границе с этими двумя соседними государствами.

Ранее Лула да Силва объявил, что в следующем году он хочет совершить две международные поездки, и одна из них будет в Гайану на встречу стран Карибского сообщества, а другая - в Африку на встречу Африканского союза.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ГАЙАНА


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