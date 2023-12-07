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Регион 07.12.2023 22:30

Мишель призвал Ереван и Баку как можно скорее завершить мирный процесс

Глава Евросовета Шарль Мишель приветствовал договоренности между Азербайджаном и Арменией об обмене задержанными военными, призвал лидеров двух стран ускорить подписание мирного договора.

«Рады приветствовать крупный прорыв в отношениях Армении и Азербайджана, поскольку они опубликовали совместное заявление. В частности, приветствуем освобождение задержанных и беспрецедентное открытие политического диалога», - написал Мишель в соцсети «X».

Он отметил, что установление и углубление двустороннего диалога между сторонами было ключевой целью «Брюссельского формата» под эгидой ЕС.

«Сейчас я призываю лидеров (Армении и Азербайджана – ИФ) как можно скорее завершить мирный процесс»,- подчеркнул Мишель.

Как сообщалось ранее, Администрация президента Азербайджана и Аппарат премьера Армении в четверг вечером распространили заявление о том, что Баку и Ереван договорились о шагах по укреплению мер доверия. В рамках этих мер, Азербайджан освободит 32 армянских военных, а Армения – двух азербайджанских военнослужащих.

Р.Ахмедов

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Тэги: МИШЕЛЬ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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