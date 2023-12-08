Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8331 RUR   0.0184 GBR   2.1403 TRY   0.0587

Цена на нефть

07.12 $/bbl +/- WTI 69.34 -0.04 Brent 74.05 -0.25

СНГ 08.12.2023 14:47

Британия ввела санкции в отношении 17 белорусов, включая судей и прокуроров

Великобритания в пятницу включила в санкционные списки по Белоруссии 17 человек, большинство из которых - судьи и прокуроры, сообщается в документе британского Минфина.

"17 пунктов добавлены в санкционные списки, в отношении них применят меры с замораживанием активов", - говорится в документе.

Под санкциями, в частности, оказались судьи Верховного суда, Минского городского суда, Гомельского областного суда, а также сотрудники офиса генпрокурора.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, БЕЛОРУССИЯ, СУД, САНКЦИИ


Похожие новости


Начальник Генштаба Беларуси и заместители главы Минобороны попали под британские санкции Минск выступает за прямой диалог с ЕС и НАТО - глава МИД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az