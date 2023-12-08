Алиев: совместное заявление Баку и Еревана - демонстрация взаимной политической воли для нормализации азербайджано-армянских отношений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев охарактеризовал как еще одну демонстрацию взаимной политической воли для продвижения взаимной мирной повестки и нормализации отношений между Баку и Ереваном совместное заявление администрации президента Азербайджана и аппарата премьер-министра Армении, опубликованное накануне.
Такое заявление Алиев сделал в пятницу на встрече с генеральным секретарем Совета Европы (СЕ) Марией Пейчинович-Бурич.
«Президент отметил, что принятое совместное заявление администрации президента Азербайджана и аппарата премьер-министра Армении является еще одной демонстрацией взаимной политической воли для продвижения взаимной мирной повестки и нормализации отношений между нашими странами», - говорится в информации, размещенной на сайте главы азербайджанского государства.
По мнению Алиева, Совет Европы является очень хорошей платформой для укрепления доверия между Азербайджаном и Арменией.
Алиев также заметил, что «за эти годы между Азербайджаном и Советом Европы сложилось очень тесное сотрудничество».
Пейчинович-Бурич, в свою очередь, заявила, что Азербайджан является «ценным членом СЕ с 2001 года». Она напомнила, что Азербайджан подписал и ратифицировал ряд конвенций Совета Европы, некоторое время назад азербайджанская сторона подписала Конвенцию о борьбе с торговлей человеческими органами, расценив все это как положительный шаг.
Генсек СЕ отметила, что высоко ценит реформы, проводимые в Азербайджане под руководством Алиева.
Она заявила, что СЕ также высоко ценит шаги, предпринимаемые Азербайджаном для обеспечения устойчивого мира на Южном Кавказе. Пейчинович-Бурич отметила, что «высоко оценивает совместное заявление администрации президента Азербайджана и аппарата премьер-министра Армении и вытекающие из него вопросы, в частности, шаги по укреплению доверия».
Она подчеркнула, что СЕ готов внести вклад в процесс установления доверия между Азербайджаном и Арменией.
В информации говорится, что в ходе беседы была отмечена важность отношений и конструктивного диалога между парламентскими делегациями Азербайджана и Армении в ПАСЕ, речь шла о развитии сотрудничества Азербайджана и СЕ.
Совместное заявление Администрации президента Азербайджана и Аппарата премьера Армении, в котором отмечалось, что Баку и Ереван договорились предпринять ощутимые шаги в направлении укрепления доверия между двумя государствами, было опубликовано накануне.
Р.Керимов
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