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Финансы 08.12.2023 15:14

ЦБ Азербайджана аннулировал лицензию СК Nahchivansigorta

Центробанк Азербайджана сообщает об аннулировании лицензии страховой компании ОАО «Nahchivansigorta».

«В соответствии со статьей 107.1.1 закона Азербайджана «О страховой деятельности» решением правления ЦБА от 6 декабря 2023 года лицензия ОАО «Nahchivansigorta» отозвана на основании добровольного обращения страховщика», - отмечается в информации.

В ЦБ также отметили, что текущие финансовые показатели страховой компании позволяют полностью и своевременно выполнять ею свои обязательства. «Процесс ликвидации компании будет контролироваться на основании рамках законодательства Азербайджана», - подчеркивает регулятор.

Таким образом, число страховых компаний, имеющих лицензию на деятельность в Азербайджане, сократилось до 19.

ОАО «Nahchivansigorta» прошло госрегистрацию 14 марта 2014 года, лицензию получило 13 мая 2022 года. Компания оказывала страховые услуги только на территории Нахчыванской Автономной республики.

Х.Насирзаде

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Тэги: ЦБА, СТРАХОВЩИК, ЛИЦЕНЗИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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