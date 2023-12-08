ЦБ Азербайджана аннулировал лицензию СК Nahchivansigorta

Центробанк Азербайджана сообщает об аннулировании лицензии страховой компании ОАО «Nahchivansigorta».
«В соответствии со статьей 107.1.1 закона Азербайджана «О страховой деятельности» решением правления ЦБА от 6 декабря 2023 года лицензия ОАО «Nahchivansigorta» отозвана на основании добровольного обращения страховщика», - отмечается в информации.
В ЦБ также отметили, что текущие финансовые показатели страховой компании позволяют полностью и своевременно выполнять ею свои обязательства. «Процесс ликвидации компании будет контролироваться на основании рамках законодательства Азербайджана», - подчеркивает регулятор.
Таким образом, число страховых компаний, имеющих лицензию на деятельность в Азербайджане, сократилось до 19.
ОАО «Nahchivansigorta» прошло госрегистрацию 14 марта 2014 года, лицензию получило 13 мая 2022 года. Компания оказывала страховые услуги только на территории Нахчыванской Автономной республики.
Х.Насирзаде
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