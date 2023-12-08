Байрамов и генсек СЕ обсудили постконфликтную ситуацию на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич на встрече в пятницу обсудили вопросы двусторонней повестки и ситуацию на Южном Кавказе, сообщили в МИД Азербайджана.

«В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки, а также текущая ситуация в регионе», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что Байрамов проинформировал собеседницу о постконфликтой ситуации в регионе, восстановительных работах Азербайджана в Карабахе и Восточном Зангезуре и процессе нормализации азербайджано-армянских отношений.

В ходе встречи также обсуждались другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, добавили в МИД Азербайджана.

Р.Керимов