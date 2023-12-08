Байрамов и генсек СЕ обсудили постконфликтную ситуацию на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич на встрече в пятницу обсудили вопросы двусторонней повестки и ситуацию на Южном Кавказе, сообщили в МИД Азербайджана.
«В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки, а также текущая ситуация в регионе», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
В нем отмечается, что Байрамов проинформировал собеседницу о постконфликтой ситуации в регионе, восстановительных работах Азербайджана в Карабахе и Восточном Зангезуре и процессе нормализации азербайджано-армянских отношений.
В ходе встречи также обсуждались другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, добавили в МИД Азербайджана.
Р.Керимов
В Азербайджане готовятся к запуску электронных денег
Viator Mikrokredit Azerbaycan разместит облигации на 500 тыс. манатов
АИКГФ предлагает гражданам Азербайджана в аренду еще 232 квартиры с правом выкупа
Apple планирует выпускать в Индии до четверти всех iPhone
Швейцария за 10 мес. нарастила экспорт фармпродукции в Азербайджан на 58%
ГААД получит 2 млн манатов на капремонт автодороги на западе Азербайджана
Иностранный инвестор впервые вложил 5 млн манатов в систему здравоохранения Нахчывана
На прокладку новой магистральной волоконно-оптической сети в Нахчыване направят 1,5 млн манатов
Бельгийский премьер сообщил о готовности очередного антироссийского пакета санкций
Путин заявил о намерении участвовать в президентских выборах
Россия не будет вести переговоры с Киевом на украинских условиях - Песков
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
При генеральном партнерстве CityNet состоится фестиваль GameSummit
Банк Республика запустил кампанию по микрокредитам «Двойная поддержка»
Компания AzerTelecom объявляет о новом назначении в своем руководстве
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности
Частный бизнес как драйвер современной экономики Узбекистана: реформы и вызовы
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире