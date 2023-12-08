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Бизнес и законодательство 08.12.2023 19:17

В Азербайджане за 11 мес. число активных налогоплательщиков увеличилось на 6,6%

В Азербайджане по состоянию на 1 декабря 2023 года число активных налогоплательщиков составляет 759,1 тыс., что на 6,6%, больше чем на конец 2022 года, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на Государственную налоговую службу (ГНС).

При этом число активных плательщиков НДС за 11 месяцев увеличилось на 13,3% и составило 45,2 тыс. человек.

Число действующих хозяйствующих субъектов в январе-ноябре 2023 года увеличилось на 8,1% - до 204,6 тыс.

Х.Насирзаде

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Тэги: НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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