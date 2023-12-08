Главы МИД Азербайджана и Эстонии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкна.
«В ходе телефонного разговора обсуждены текущие процессы в регионе, а также актуальные вопросы повестки двустороннего сотрудничества», - сообщает МИД Азербайджана.
Министры отметили, что активизация двустороннего политического диалога и взаимных визитов важны для дальнейшего развития отношений между двумя странами.
Байрамов проинформировал другую сторону о перспективах процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также о недавних шагах, которые служат миру и стабильности в регионе и созданию доверия между двумя странами.
Глава МИД Азербайджана отметил, что в результате антитеррористических мер, осуществленных в регионе в сентябре текущего года и после прекращения присутствия армянских вооруженных сил на территории Азербайджана, существует большой потенциал для достижения реального прогресса в мирном процессе.
В ходе телефонного разговора также были обсуждены другие региональные и двусторонние вопросы, представляющие взаимный интерес.
Б.Рустамбеков
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