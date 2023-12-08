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Внешняя политика 08.12.2023 19:01

Главы МИД Азербайджана и Эстонии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкна.

«В ходе телефонного разговора обсуждены текущие процессы в регионе, а также актуальные вопросы повестки двустороннего сотрудничества», - сообщает МИД Азербайджана.

Министры отметили, что активизация двустороннего политического диалога и взаимных визитов важны для дальнейшего развития отношений между двумя странами.

Байрамов проинформировал другую сторону о перспективах процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также о недавних шагах, которые служат миру и стабильности в регионе и созданию доверия между двумя странами.

Глава МИД Азербайджана отметил, что в результате антитеррористических мер, осуществленных в регионе в сентябре текущего года и после прекращения присутствия армянских вооруженных сил на территории Азербайджана, существует большой потенциал для достижения реального прогресса в мирном процессе.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены другие региональные и двусторонние вопросы, представляющие взаимный интерес.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЭСТОНИЯ, МИД, РАЗГОВОР


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