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Дальнее зарубежье 08.12.2023 22:41

ЕС предусмотрел первоначальную гумпомощь Палестине в 2024 году на 125 млн евро

Еврокомиссия (ЕК) объявила в пятницу о выделении в 2024 году первоначальной гуманитарной помощи для палестинского населения на 125 млн евро в связи с ухудшением гуманитарной ситуации.

"Это новое финансирование будет направлено на поддержку гуманитарных организаций, работающих как в секторе Газа, так и на Западном берегу реки Иордан", - говорится в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.

В документе сообщается, что в секторе Газа, "где гуманитарные потребности находятся на рекордно высоком уровне", первостепенное внимание будет уделяться реагированию на чрезвычайные ситуации для спасения жизней и восстановлению доступа к основным потребностям, таким как вода, пища, здравоохранение, жилье и санитария. Приоритетная поддержка будет направлена на защиту наиболее уязвимых групп.

На Западном берегу Иордана, "где многие палестинские общины находятся под угрозой перемещения или уже насильственно перемещены", гуманитарные проекты, финансируемые ЕС, будут предоставлять услуги по защите, такие как юридическая помощь или материальная поддержка людям, пострадавшим от насилия со стороны поселенцев, конфискации частной собственности или потери средств к существованию. Будет также поддерживаться доступ к базовым услугам.

"Гуманитарная помощь, финансируемая ЕС, предоставляется в соответствии с гуманитарными принципами гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости. Она доставляется через гуманитарные учреждения ООН, неправительственные организации и Международный комитет Красного Креста, а также через многие местные гуманитарные организации, сотрудничающие с ними", - подчеркивают в Брюсселе.

В Еврокомиссии отмечают, что полномасштабная военная операция, последовавшая за террористической атакой ХАМАС против Израиля 7 октября, а также полная блокада сектора Газа, введенная израильским правительством, "довели и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в секторе Газа до катастрофического уровня для 2,2 млн палестинского населения".

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, ПАЛЕСТИНА, ГУМПОМОЩЬ


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