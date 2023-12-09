США вновь заветировали резолюцию СБ ООН по Газе

США наложили вето на проект резолюции СБ ООН, призывавший к немедленному прекращению огня в секторе Газа, сообщает агентство ЭФЭ.

Документ был подготовлен ОАЭ, и за последние сутки ему выразили поддержку 97 стран ООН.

В ходе голосования в СБ ООН 13 стран выступили "за", Великобритания воздержалась, а США применили право вето.

В октябре США тоже голосовали против похожего предложения в СБ ООН. В Вашингтоне мотивируют свою позицию тем, что в случае длительного прекращения огня в Газе движение ХАМАС может восстановить силы и возобновить атаки против Израиля.