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Дальнее зарубежье 09.12.2023 09:05

США вновь заветировали резолюцию СБ ООН по Газе

США наложили вето на проект резолюции СБ ООН, призывавший к немедленному прекращению огня в секторе Газа, сообщает агентство ЭФЭ.

Документ был подготовлен ОАЭ, и за последние сутки ему выразили поддержку 97 стран ООН.

В ходе голосования в СБ ООН 13 стран выступили "за", Великобритания воздержалась, а США применили право вето.

В октябре США тоже голосовали против похожего предложения в СБ ООН. В Вашингтоне мотивируют свою позицию тем, что в случае длительного прекращения огня в Газе движение ХАМАС может восстановить силы и возобновить атаки против Израиля.

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Тэги: ООН, США, ГАЗА, РЕЗОЛЮЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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