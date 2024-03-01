США заблокировали заявление Совбеза ООН, осуждающее Израиль за гибель людей в Газе

Арабским странам не удалось заручиться поддержкой Совета Безопасности ООН заявления, в котором израильские военные обвиняются в гибели людей, ожидающих доставки продовольствия и другой гуманитарной помощи вблизи города Газа, сообщает Times of Israel.

Как заявил журналистам посол Палестины в ООН Рияд Мансур после экстренного закрытого заседания Совбеза, 14 из 15 членов совета поддержали заявление, выдвинутое Алжиром. "Против" высказались только США.

Мансур также сообщил, что число погибших возросло с 104 до 122.

В свою очередь, заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд заявил: "У нас нет всех фактов- вот в чем проблема".

По его словам, поступают противоречивые сообщения, и США пытаются собрать все факты, в том числе об "обстоятельствах гибели людей".

Ранее сообщалось, что не менее 104 палестинцев погибли в очереди за гуманитарной помощью в секторе Газа. Израиль утверждает, что смерти стали результатом давки, палестинские медслужбы винят израильских военных.