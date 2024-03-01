США заблокировали заявление Совбеза ООН, осуждающее Израиль за гибель людей в Газе

Арабским странам не удалось заручиться поддержкой Совета Безопасности ООН заявления, в котором израильские военные обвиняются в гибели людей, ожидающих доставки продовольствия и другой гуманитарной помощи вблизи города Газа, сообщает Times of Israel.
Как заявил журналистам посол Палестины в ООН Рияд Мансур после экстренного закрытого заседания Совбеза, 14 из 15 членов совета поддержали заявление, выдвинутое Алжиром. "Против" высказались только США.
Мансур также сообщил, что число погибших возросло с 104 до 122.
В свою очередь, заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд заявил: "У нас нет всех фактов- вот в чем проблема".
По его словам, поступают противоречивые сообщения, и США пытаются собрать все факты, в том числе об "обстоятельствах гибели людей".
Ранее сообщалось, что не менее 104 палестинцев погибли в очереди за гуманитарной помощью в секторе Газа. Израиль утверждает, что смерти стали результатом давки, палестинские медслужбы винят израильских военных.
Баку и Бразилиа провели межмидовские политконсультации
Байрамов примет участие в Анатолийском дипломатическом форуме
Баку и Берлин обсудили двустороннее сотрудничество и переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в Германии
В ЕС анонсировали подписание двух документов о сотрудничестве в сфере ВИЭ в ходе визита еврокомиссара Симсон в Азербайджан
IRAERO запускает прямой рейс из Омска в Баку
Иностранцы совершили в январе в Азербайджане операции с банковскими картами на 188 млн манатов
Страны ЕС в 2023г поставили в Азербайджан духов и туалетной воды на 21 млн евро
Бывшее здание посольства Италии в Лондоне выставлено на продажу за $27 млн
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Банк Республика запустил кампанию для предпринимателей «Микрокредит с кэшбэком”
AccessBank осуществил миграцию в процессинговый центр Азерикард
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы