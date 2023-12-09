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Дальнее зарубежье 09.12.2023 19:40

Конгрессмены США потребовали уволить трех ректоров за антисемитизм в вузах

Американские конгрессмены потребовали освободить от должностей трех ректоров ведущих вузов за вспышки антисемитизма в учебных заведениях, сообщает Reuters.

В материале указывается, что 74 конгрессмена призывают уволить ректоров Гарвардского, Пенсильванского университетов и Массачусетского технологического института. Руководителей элитных высших учебных заведений обвиняют в неспособности справляться со вспышками антисемитизма после ряда пропалестинских митингов в кампусах.

По словам членов конгресса, "взрыв антисемитизма" в университетских кампусах стал наглядной демонстрацией "провала университетского руководства", а объяснения педагогов законодатели оценили как "отвратительные".

"Мы требуем, чтобы немедленно отстранили от должности каждого из этих ректоров", - заявили политики.

В.Алиев

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Тэги: США, АНТИСЕМИТИЗМ, КОНГРЕСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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