Бабаев заявил о консенсусе по вопросу проведения COP29 в 2024г в Азербайджане

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев заявил о достижении общего консенсуса относительно кандидатуры республики на проведение 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в 2024 году.
"Я рад сообщить, что существует общий консенсус относительно кандидатуры Азербайджана на проведение COP29. Мы очень благодарны всем странам, в частности, Восточноевропейской группе и ОАЭ, принимающим COP28, за их поддержку», - сказал Бабаев, слова которого приводят российские СМИ, выступая на сегменте высокого уровня 28-й конференции сторон в Дубае.
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