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ТЭК 10.12.2023 21:00

РФ к 2030г удвоит мощности ВИЭ-генерации до 12 ГВт, объем гарантированного возврата инвестиций по ДПМ - 175 млрд руб

Россия намерена увеличить мощности возобновляемых источников энергии с 6 до 12 ГВт к 2030 году, сообщил первый заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов в ходе Конференции ООН по изменению климата (COP28).

На данный момент совокупная установленная мощность ВИЭ в России составляет 6,04 ГВт, включая объекты в изолированных энергосистемах и собственную генерацию промышленности. По словам Торосова, сейчас в стадии реализации уже находятся 110 проектов общей мощностью 4 ГВт, в ближайших планах - увеличение мощности на 2 ГВт за счет отбора новых проектов.

Замминистра отметил, что объем гарантированного государством возврата инвестиций в рамках ДПМ ВИЭ (программа поддержки возобновляемой энергетики - ИФ) - 175 млрд рублей.

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Тэги: РОССИЯ, ВИЭ, МОЩНОСТЬ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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