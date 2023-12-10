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ТЭК 10.12.2023 20:15

РФ намерена к 2030г производить не менее 550 тыс. т низкоуглеродного водорода, в разработке более 40 проектов

"Водородная" стратегическая инициатива предполагает, что производство низкоуглеродного водорода в России к 2030 году составит не менее 550 тыс. тонн в год, сообщил первый заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов в ходе Конференции ООН по изменению климата (COP28).

Он отметил, что на данный момент в разработке находятся более 40 проектов, локализованных в Сибири, Северо-Западном федеральном округе и на Дальнем Востоке.

Также замминистра напомнил о планах РФ к 2030 году занять пятую часть мирового рынка водородной энергетики.

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Тэги: РОССИЯ, ВОДОРОД, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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