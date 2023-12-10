РФ намерена к 2030г производить не менее 550 тыс. т низкоуглеродного водорода, в разработке более 40 проектов

"Водородная" стратегическая инициатива предполагает, что производство низкоуглеродного водорода в России к 2030 году составит не менее 550 тыс. тонн в год, сообщил первый заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов в ходе Конференции ООН по изменению климата (COP28).

Он отметил, что на данный момент в разработке находятся более 40 проектов, локализованных в Сибири, Северо-Западном федеральном округе и на Дальнем Востоке.

Также замминистра напомнил о планах РФ к 2030 году занять пятую часть мирового рынка водородной энергетики.