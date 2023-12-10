Байрамов примет участие во встрече министров иностранных дел стран «Восточного партнерства» в Брюсселе

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов 10 декабря отправился в Бельгию для участия во встрече министров иностранных дел стран "Восточного партнерства". Как сообщает МИД Азербайджана, Байрамов выступит на мероприятии, а также проведет ряд двусторонних встреч. Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».