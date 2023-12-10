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Внешняя политика 10.12.2023 21:25

Байрамов примет участие во встрече министров иностранных дел стран «Восточного партнерства» в Брюсселе

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов 10 декабря отправился в Бельгию для участия во встрече министров иностранных дел стран "Восточного партнерства".

Как сообщает МИД Азербайджана, Байрамов выступит на мероприятии, а также проведет ряд двусторонних встреч.

Р.Ахмедов

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Тэги: БАЙРАМОВ, БЕЛЬГИЯ, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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