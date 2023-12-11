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Макроэкономика 11.12.2023 19:34

Дефляция в Китае в ноябре составила 0,5% и обновила 3-летний максимум

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в ноябре снизились на максимальные с ноября 2020 года 0,5% в годовом выражении, говорится в опубликованном в субботу отчете Государственного статистического управления (ГСУ).

Консенсус-прогноз предполагал спад цен на 0,1% в прошлом месяце, отмечает Trading Economics. В октябре они опустились на 0,2%.

Стоимость продуктов питания в КНР в ноябре упала на максимальные более чем за два года 4,2%, транспортных услуг - на 2,4%.

Между тем непродовольственные товары подорожали на 0,4%. Цены на жилье повысились на 0,3%, на медицинские услуги - на 1,3%, на образовательные - на 1,8%.

Без учета продуктов питания и энергоносителей цены выросли в прошлом месяце на 0,6%, как и в октябре.

Относительно предыдущего месяца индекс CPI в ноябре снизился на 0,5%.

В свою очередь, цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце уменьшились на 3% в годовом выражении (-2,6% в октябре). Падение стало максимальным с августа и наблюдается уже 14 месяцев подряд.

По сравнению с предыдущим месяцем значение индекса PPI в ноябре снизилось на 0,3%.

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Тэги: КИТАЙ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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