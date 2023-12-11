«Туркменские авиалинии» с 15 декабря возобновят полеты из Ашхабада в Москву

Авиакомпания "Туркменистан" ("Туркменские авиалинии") с 15 декабря 2023 года возобновит выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Ашхабад-Москва-Ашхабад, сообщается на сайте перевозчика. Авиакомпания с 1 августа приостановила рейсы по маршруту Ашхабад-Москва-Ашхабад по соображениям безопасности, "в связи с воздушной обстановкой в московской воздушной зоне" и начала выполнять полеты в Россию по направлению Ашхабад-Казань и обратно. Авиакомпания "Туркменские авиалинии" - флагманский перевозчик Туркмении, выполняющий внутренние пассажирские и международные грузовые авиаперевозки. Принадлежит государству (в лице авиапредприятия "Туркменистан").

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