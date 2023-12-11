Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8298 RUR   0.0185 GBR   2.1313 TRY   0.0587

Цена на нефть

08.12 $/bbl +/- WTI 71.23 +1.89 Brent 75.84 +1.79

Транспорт и связь 11.12.2023 20:32

«Туркменские авиалинии» с 15 декабря возобновят полеты из Ашхабада в Москву

Авиакомпания "Туркменистан" ("Туркменские авиалинии") с 15 декабря 2023 года возобновит выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Ашхабад-Москва-Ашхабад, сообщается на сайте перевозчика.

Авиакомпания с 1 августа приостановила рейсы по маршруту Ашхабад-Москва-Ашхабад по соображениям безопасности, "в связи с воздушной обстановкой в московской воздушной зоне" и начала выполнять полеты в Россию по направлению Ашхабад-Казань и обратно.

Авиакомпания "Туркменские авиалинии" - флагманский перевозчик Туркмении, выполняющий внутренние пассажирские и международные грузовые авиаперевозки. Принадлежит государству (в лице авиапредприятия "Туркменистан").

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРКМЕНИЯ, РОССИЯ, АВИАРЕЙС


Похожие новости


Глава Газпрома в Ашхабаде провел переговоры с президентом Туркменистана Азербайджан и Туркменистан могут стать «окном» для нефтегазовых компаний РФ - Алекперов Путин приглашает нового президента Туркменистана посетить Россию Татнефть изучает перспективы участия в разведке шельфа Каспийского моря - власти Татарстана Президенты России и Туркменистана провели телефонный разговор Проекты по поставкам газа из РФ и Туркмении должны конкурировать лишь на рыночной основе - Приходько Газпром подписал с Туркменгазом 5-летний контракт на покупку 5,5 млрд куб. м в год туркменского газа Газпром договаривается о 5-летнем контракте на закупку газа в Туркмении, объем зависит от цены - замминистра энергетики РФ Туркменистан возобновил поставки газа в Россию - СМИ Путин и Бердымухамедов обсудят в Сочи российско-туркменские отношения, включая энергодиалог - Песков

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az