AMAZONE займется сносом зданий для создания с.н.п. Зар и Заллар в Кяльбаджарском районе

Фонд социального развития вынужденных переселенцев (ФСРВП) направит 1 млн 253,6 тыс. манатов на проведение работ по сносу разрушенных и пришедших в негодность жилых зданий и других строений в Кяльбаджарском районе (Восточно-Зангезурский экономический район).

Работы должны быть выполнены с целью создания сельских населенных пунктов Зар и Заллар на 855 (на первом этапе – на 547 семей) и 487 семей (на первом этапе – 350 семей) соответственно.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, победителем тендера на выполнение работ объявлено ООО «AMAZONE» (стоимость предложения в первом случае – 900 тыс. манатов и 353,6 тыс. манатов во втором случае).

Работы должны быть выполнены в течение года.

Р.Керимов