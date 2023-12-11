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Карабах 11.12.2023 14:25

Rabitainshaat займется сносом зданий для создания с.н.п. Гюлябирд в Лачинском районе

Фонд социального развития вынужденных переселенцев (ФСРВП) направит около 1,5 млн манатов на проведение работ по сносу разрушенных и пришедших в негодность жилых зданий и других строений в Лачинском районе (Восточно-Зангезурский экономический район).

Работы должны быть выполнены с целью создания сельского населенного пункта Гюлябирд на 581 семью (на первом этапе – на 150 семей) в Лачинском районе.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, победителем тендера на выполнение работ объявлено ОАО «Rabitainshaat» (стоимость предложения – 1 млн 472,2 тыс. манатов).

Работы должны быть выполнены в течение года.

Р.Керимов

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Тэги: ЛАЧИН, ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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