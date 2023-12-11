В Азербайджан впервые отправлена продовольственная пшеница из Башкортостана

Башкортостан начал первые поставки продовольственной пшеницы в Азербайджан. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по информации Россельхознадзора, общий вес 7 партий составляет почти 500 тонн. Вся продукция соответствует требованиям Азербайджана. Р.Ахмедов

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