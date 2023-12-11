На юго-западе Швейцарии разыскивают стрелка, убившего двух человек

Неизвестный мужчина в понедельник открыл огонь в швейцарском городе Сион, два человека погибли, сообщили в полиции кантона Вале.

"Утром в понедельник мужчина, личность которого пока не установлена, по неизвестным пока причинам открыл огонь по нескольким людям в Сионе", - указано в сообщении.

"Два человека погибли, еще один ранен", - отметили в полиции. При этом, по данным стражей порядка, нападавший знал жертв.

В настоящее время полиция проводит операцию по задержанию стрелка.