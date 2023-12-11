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Дальнее зарубежье 11.12.2023 14:55

На юго-западе Швейцарии разыскивают стрелка, убившего двух человек

Неизвестный мужчина в понедельник открыл огонь в швейцарском городе Сион, два человека погибли, сообщили в полиции кантона Вале.

"Утром в понедельник мужчина, личность которого пока не установлена, по неизвестным пока причинам открыл огонь по нескольким людям в Сионе", - указано в сообщении.

"Два человека погибли, еще один ранен", - отметили в полиции. При этом, по данным стражей порядка, нападавший знал жертв.

В настоящее время полиция проводит операцию по задержанию стрелка.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, СТРЕЛЬБА, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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