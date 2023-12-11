Казахстан завершил уборку зерновых культур, сообщила пресс-службы правительства.

"На сегодняшний день уборочные работы по зерновым культурам завершены полностью, убрано 16,9 млн га зерновых и зернобобовых культур. При средней урожайности 9,8 ц/га намолочено 16,6 млн тонн зерна, в том числе при средней урожайности 8,6 ц/га намолочено порядка 11,5 млн тонн пшеницы", - говорится в сообщении.

Ранее Минсельхоз республики прогнозировал валовой сбор зерна в текущем году в объеме 16 млн тонн, в том числе пшеницы - 11,3 млн тонн.

По итогам 2022 года в стране было намолочено 22 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.