Казахстан снизит экспорт зерна из-за низкой урожайности

Казахстан снизит экспорт зерна из-за снижения урожайности, сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

"Экспортный потенциал ввиду снижения урожайности, конечно же, снизится", - сказал Сапаров на пресс-конференции на площадке службы центральных коммуникаций во вторник.

"Однако того объема зерна, который мы планируем направить на экспорт, будет также достаточно для удержания своих позиций на традиционных экспортных рынках", - добавил он.

Позднее Сапаров уточнил, что прогноз экспорта на 2023/2024 маркетинговый год составляет 6 млн тонн.

"Экспорт мы планируем порядка 6 млн тонн, муки - 1,2 млн тонн примерно, до 1,5 млн тонн может быть", - отметил министр.

По его данным, из урожая прошлого года с начала текущего было экспортировано порядка 7 млн тонн зерновых.

Ранее Минсельхоз Казахстана заявлял о намерениях экспортировать в 2022/2023 маркетинговом году 9-9,5 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте.