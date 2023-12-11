AccessBank объявляет тендер

AccessBank приглашает заинтересованные организации принять участие в тендере.

В информации банка говорится, что тендер объявлен на услуги по “Страхованию автотранспорта ”.

Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться за подробной информацией по электронному адресу procurement@accessbank.az, или по номеру (+99455) 505 69 59.

Срок приёма конвертов с предложениями о ценах истекает 26.12. 2023-го года в 18:00.