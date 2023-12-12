Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8301 RUR   0.0188 GBR   2.138 TRY   0.0586

Цена на нефть

11.12 $/bbl +/- WTI 71.32 +0.09 Brent 76.03 +0.19

Бизнес и законодательство 12.12.2023 02:30

Bosch сократит 1,5 тыс. рабочих мест на двух предприятиях в Германии до конца 2025г

Германская инженерная и технологическая компания Robert Bosch GmbH планирует сократить до 1,5 тыс. рабочих мест на двух предприятиях в ФРГ до конца 2025 года, чтобы адаптировать штат сотрудников к изменениям спроса и объемов заказов в автомобильном секторе, а также к внедрению новых технологий.

Как говорится в сообщении Bosch, сокращения коснутся рабочих мест в области разработки и продаж, а также административного персонала в кампусах компании в Фейербахе и Швибердингене.

Компания планирует решить проблему сокращения рабочих мест за счет релокации персонала, а также соглашений о досрочном выходе на пенсию или добровольном увольнении, сообщила представитель Bosch газете The Wall Street Journal.

В компании отмечают, что в начале следующего года она может столкнуться с гораздо более серьезными проблемами, чем ожидалось ранее. Однако Bosch по-прежнему намерена избегать принудительных увольнений персонала германских предприятий, выпускающих продукцию для автомобильного сектора, до конца 2027 года, сообщила представитель компании.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, BOSCH, ШТАТ, СОКРАЩЕНИЯ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az