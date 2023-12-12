Bosch сократит 1,5 тыс. рабочих мест на двух предприятиях в Германии до конца 2025г

Германская инженерная и технологическая компания Robert Bosch GmbH планирует сократить до 1,5 тыс. рабочих мест на двух предприятиях в ФРГ до конца 2025 года, чтобы адаптировать штат сотрудников к изменениям спроса и объемов заказов в автомобильном секторе, а также к внедрению новых технологий.

Как говорится в сообщении Bosch, сокращения коснутся рабочих мест в области разработки и продаж, а также административного персонала в кампусах компании в Фейербахе и Швибердингене.

Компания планирует решить проблему сокращения рабочих мест за счет релокации персонала, а также соглашений о досрочном выходе на пенсию или добровольном увольнении, сообщила представитель Bosch газете The Wall Street Journal.

В компании отмечают, что в начале следующего года она может столкнуться с гораздо более серьезными проблемами, чем ожидалось ранее. Однако Bosch по-прежнему намерена избегать принудительных увольнений персонала германских предприятий, выпускающих продукцию для автомобильного сектора, до конца 2027 года, сообщила представитель компании.