Rakuten планирует запустить собственную ИИ-модель

Японский технологический гигант Rakuten планирует запустить собственную модель искусственного интеллекта (ИИ), заявил в интервью CNBC глава компании Хироси Микитани.
Работа над этой большой языковой моделью уже ведется, отметил Микитани.
По его словам, благодаря широкому спектру направлений деятельности Rakuten - от банкинга до электронной торговли и телекоммуникаций - компания сможет использовать для обучения модели значительный объем уникальных данных. "Такого набора данных нет ни у кого", - пояснил топ-менеджер.
Rakuten вначале намерена использовать ИИ-модель для повышения собственной операционной эффективности и оптимизации маркетинга, а затем сделает ее доступной для других компаний.
В ближайшие пару месяцев Rakuten может сделать официальное заявление по этой модели, но сроки запуска еще не определены, сообщили телеканалу в компании.
Акции Rakuten подорожали на 1,7% по итогам торгов в Токио в понедельник.
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