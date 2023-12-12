Rakuten планирует запустить собственную ИИ-модель

Японский технологический гигант Rakuten планирует запустить собственную модель искусственного интеллекта (ИИ), заявил в интервью CNBC глава компании Хироси Микитани.

Работа над этой большой языковой моделью уже ведется, отметил Микитани.

По его словам, благодаря широкому спектру направлений деятельности Rakuten - от банкинга до электронной торговли и телекоммуникаций - компания сможет использовать для обучения модели значительный объем уникальных данных. "Такого набора данных нет ни у кого", - пояснил топ-менеджер.

Rakuten вначале намерена использовать ИИ-модель для повышения собственной операционной эффективности и оптимизации маркетинга, а затем сделает ее доступной для других компаний.

В ближайшие пару месяцев Rakuten может сделать официальное заявление по этой модели, но сроки запуска еще не определены, сообщили телеканалу в компании.

Акции Rakuten подорожали на 1,7% по итогам торгов в Токио в понедельник.