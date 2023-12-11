У Израиля и США нет разногласий по поводу целей израильской операции в секторе Газа

Израиль и США придерживаются одинаковой точки зрения относительно целей и задач Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ее операции в секторе Газа, сообщает The Times of Israel со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя израильских властей.
"У нас с США 100-процентное согласие - в публичном пространстве и в конфиденциальных контактах - по поводу наших целей в войне", - заявил он.
По его словам, ЦАХАЛ приходится действовать в крайне сложных условиях в секторе Газа с учетом подземной сети группировки ХАМАС и того, что ее боевики прячутся среди гражданского населения. Однако, уточнил он, американские официальные лица в частном общении с израильскими коллегами демонстрируют полное взаимопонимание в связи с такой ситуацией.
"Мы определенно чувствуем поддержку на всех уровнях", - сказал изданию представитель властей Израиля, напомнив о том, как на прошлой неделе США наложили вето на проект резолюции СБ ООН, призывавшей к немедленному прекращению огня в секторе Газа.
Он отметил, что глава Минобороны Израиля Йоав Галлант и шеф Пентагона Ллойд Остин находятся в постоянном контакте.
Источник издания признал, что Израиль еще только начинает продумывать свои шаги в отношении процесса урегулирования ситуации в секторе Газа по завершении операции ЦАХАЛ. В то же время он подчеркнул, что ни Израиль, ни ХАМАС не будут управлять Газой. "У нас нет планов вновь занимать Газу", - резюмировал он.
Ранее американские СМИ сообщили со ссылкой на израильские источники, что в администрации Байдена предупредили израильских визави о необходимости завершить операцию в Газе до конца декабря. Затем издание The Times of Israel в минувшую субботу сообщало со ссылкой на неназванного представителя Совета нацбезопасности США, что на самом деле Вашингтон не пытается убедить Израиль сократить сроки проведения военной операции в секторе Газа.
AMAZONE займется сносом зданий для создания с.н.п. Зар и Заллар в Кяльбаджарском районе
Байрамов и Кулеба обсудили сотрудничество между Баку и Киевом
Байрамов обсудил с помощником Мишеля отношения Азербайджан-ЕС, мирный процесс между Баку и Ереваном
Киев и Братислава обсудили возможность поставок нефти в Словакию по МН Одесса-Броды
Экономика еврозоны окажется в рецессии впервые со времен пандемии
Эстонская Infortar проводит IPO по нижней границе диапазона, привлечет 35 млн евро
Конференция COP29 пройдет в Азербайджане в 2024 году
Мультфильм Миядзаки впервые возглавил североамериканский прокат
На Баку приходится 78% ипотечных кредитов, выданных по линии АИКГФ
ГААД получит 1,7 млн манатов на капремонт автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 2 млн манатов на капремонт автодороги на западе Азербайджана
Иностранный инвестор впервые вложил 5 млн манатов в систему здравоохранения Нахчывана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Azer Turk Bank повысил процентные ставки по вкладам до 11%
Реализуйте свои планы до Нового года с кредитом от Yelo Bank
AccessBank объявляет тендер на приобретение Купюроприемника.
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности
Частный бизнес как драйвер современной экономики Узбекистана: реформы и вызовы
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире