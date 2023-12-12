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СНГ 12.12.2023 11:12

Казахстан с 2024г освободит инвесторов в перерабатывающие отрасли от налогов на три года

Казахстан с 2024 года освободит на трехлетний срок инвесторов, финансирующих развитие в стране обрабатывающих производств, от уплаты налогов, сообщил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.

"В соответствии с моим поручением, инвесторы, вкладывающие свои средства в обрабатывающий сектор, в следующем году будут освобождаться от уплаты налогов в течение трех лет. Эти системные меры носят беспрецедентный и решительный характер. Иначе в условиях жесткой международной конкуренции за инвестиции нам будет сложно добиться намеченных целей", - сказал Токаев, выступая во вторник на церемонии награждения лауреатов премий в области предпринимательства "Алтын сапа" и "Парыз".

Глава государства напомнил, что на минувшей неделе подписал указ о мерах по повышению эффективности работы по привлечению инвестиций.

"В целом в привлечении инвестиций главным должен стать принцип "ноль бюрократии - максимум конкретных действий". От государственного аппарата требуется постоянный фокус внимания на конечные результаты", - отметил глава государства.

Говоря о разработке нового Налогового кодекса, Токаев отметил, что планируется на 30% снизить налоговую отчетность для субъектов бизнеса. Количество налоговых платежей будет оптимизировано на 20%.

"Системной перезагрузке отношений между бизнесом и государством будет содействовать разрабатываемый сейчас новый Налоговый кодекс. В частности, в нем закладывается переход фискальных органов на сервисную модель администрирования", - сказал Токаев.

"Отменяются расчеты и декларации по налогу на транспортные средства, а также расчеты по земельному налогу и имуществу при сумме налоговых обязательств менее 1 млн тенге", - сказал он.

Блокировка банковских счетов предпринимателей будет допускаться только на средства, равные их налоговой задолженности.

Новый Налоговый кодекс должен вступить в силу в Казахстане в 2025 году.

Официальный курс на 12 декабря - 458,49 тенге/$1.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ИНВЕСТОРЫ, НАЛОГИ


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