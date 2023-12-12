Власти Азербайджана отбирают подрядчика для строительства индивидуальных домов в с.н.п. Махрузлу в Губадлы

Служба восстановления, строительства и управления №1 в экономическом районе Восточный Зангезур отбирает подрядчика для строительства 2, 3, 4 и 5-тикомнатных индивидуальных домов в сельском населенном пункте Махрузлу Губадлинского района.
Отбор проводится посредством открытого тендера.
Стоимость участия в тендере – 1,5 тыс. манатов.
Телефон для справок: (+99451) 207-89-98, контактное лицо – Заур Ибрагимов.
Предложения от компаний принимаются до 16:00 25 декабря 2023 года. Вскрытие предложений претендентов состоится 26 декабря 2023 года в 16:00.
Как сообщалось ранее, село Махрузлу находится в 19 км от центра Губадлинского района. Планируемая общая площадь села составляет 197 га, которое будет рассчитано на 690 семей (2,7 тыс. человек). Фундамент села был заложен в мае 2023 года.
На первом этапе планируется построить 145 домов и расселить 649 человек. Построенные в селе дома будут двух-, трех-, четырех- и пятикомнатными.
Б.Рустамбеков
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