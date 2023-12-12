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Карабах 12.12.2023 12:20

Власти Азербайджана отбирают подрядчика для строительства индивидуальных домов в с.н.п. Махрузлу в Губадлы

Служба восстановления, строительства и управления №1 в экономическом районе Восточный Зангезур отбирает подрядчика для строительства 2, 3, 4 и 5-тикомнатных индивидуальных домов в сельском населенном пункте Махрузлу Губадлинского района.

Отбор проводится посредством открытого тендера.

Стоимость участия в тендере – 1,5 тыс. манатов.

Телефон для справок: (+99451) 207-89-98, контактное лицо – Заур Ибрагимов.

Предложения от компаний принимаются до 16:00 25 декабря 2023 года. Вскрытие предложений претендентов состоится 26 декабря 2023 года в 16:00.

Как сообщалось ранее, село Махрузлу находится в 19 км от центра Губадлинского района. Планируемая общая площадь села составляет 197 га, которое будет рассчитано на 690 семей (2,7 тыс. человек). Фундамент села был заложен в мае 2023 года.

На первом этапе планируется построить 145 домов и расселить 649 человек. Построенные в селе дома будут двух-, трех-, четырех- и пятикомнатными.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МАХРУЗЛУ, ДОМА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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