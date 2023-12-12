Выгодное предложение от Yelo Bank для вашего микробизнеса

Предстоящий год может стать еще успешнее для вашего бизнеса. Вы найдете необходимую финансовую поддержку от Yelo Bank. Банк предлагает владельцам микробизнеса кредиты на выгодных условиях:
• Максимальная сумма кредита — до 100 000 AZN.
• Льготный период погашения до 12 месяцев.
• Упрощенная процедура подачи документов.
• Возможность подбора плана погашения, соответствующего особенностям вашего бизнеса.
Обратите внимание, что для одобрения кредита не требуется залог или осмотр жилой площади. Предприниматели, получающие микрокредиты, освобождаются от необходимости страхования и оплаты за открытие счета.
Банк также предоставляет возможность перевода средств микробизнес-кредита на карту. Для этого достаточно посетить отделение Yelo Bank, оформить карту и получить кредит. В дальнейшем средства микрокредита будут переведены напрямую на ваш карт-счет. Важно отметить, что выпуск этой карты является бесплатным.
Для достижения бизнес-целей без лишних задержек выбирайте Yelo Bank и развивайте свой бизнес: bit.ly/mkrdt
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Yelo Bank – Яркий Банкинг!
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