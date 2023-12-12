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Си Цзиньпин прибыл на переговоры во Вьетнам

Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник прибыл во Вьетнам с первым с 2017 года официальным визитом, сообщает агентство Associated Press (AP).

По данным AP, Си Цзиньпин планирует провести встречи с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом и премьер-министром Фам Минь Тинем, а также с генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама Нгуеном Фу Чонгом.

Западные СМИ отмечают, что этот визит важен в контексте борьбы США и Китая за влияние на Ханой.

В сентябре Вьетнам посетил президент США Джо Байден. США и Вьетнам договорились об укреплении дипломатических отношений, а также о развитии сотрудничества в сферах экономики, технологий, обороны и борьбы с изменением климата.

США и Вьетнам также заявили о важности установления долгосрочного мира и достижения денуклеаризации на Корейском полуострове. Они также выразили намерение расширить сотрудничество по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес, и по поддержанию мира и стабильности как в регионе, так и на международной арене.

В октябре Си Цзиньпин во время переговоров на полях форума "Один пояс - один путь" заявил вьетнамскому президенту, что на фоне "постоянно меняющихся международных условий" страны должны продолжать развивать "традиционную дружбу".

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Тэги: КИТАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ВЬЕТНАМ, ВИЗИТ


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