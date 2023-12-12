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Макроэкономика 12.12.2023 16:27

МВФ: Валютные резервы ЦБ Азербайджана к 2029г достигнут $12,3 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост к 2029 году валютных резервов Центробанка Азербайджана до $12,281 млрд.

По итогам 2022 года валютные резервы ЦБА составили $8,996 млрд. Таким образом, в 2023-2028гг резервы Центробанка увеличатся на 36,5%.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» такие прогнозы опубликованы МВФ по итогам консультаций с правительством Азербайджана по статье IV, проведенных 1-16 ноября 2023 года.

Согласно прогнозам МВФ, по итогам 2023 года валютные резервы Центробанка составят $11,281 млрд (рост по сравнению с 2022 годом на 25,4% - ИФ). При этом в 2024-2028гг ежегодный рост валютных резервов ЦБ составит $200 млн.

Валютные резервы ЦБ на 30 ноября 2023 года оценивались в $10 млрд 615,9 млн (рост на 18% за 11 месяцев 2023 года - ИФ).

А.Азизов

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Тэги: МВФ, ЦБ, РЕЗЕРВЫ


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