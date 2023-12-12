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Внешняя политика 12.12.2023 16:50

Баку и Манама договорились провести в скором времени встречу представителей деловых кругов

Заместители министров иностранных дел Азербайджана и Бахрейна Ялчин Рафиев и шейх Абдулла бин Ахмед Аль Халифа провели переговоры в Бахрейне, обсудили перспективы двусторонних отношений, сообщили во вторник в министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана.

"Стороны обсудили состояние и перспективы азербайджано-бахрейнских отношений", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что стороны отметили высокий уровень политических отношений Баку и Манамы и выразили заинтересованность в развитии сотрудничества и в других сферах.

В ходе встречи была отмечена "важность взаимных визитов высокого уровня" и "совершенствования договорно-правовой базы", продолжили в МИД Азербайджана.

"Стороны подчеркнули наличие широкого потенциала для развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества и договорились о проведении в скором времени встречи представителей деловых кругов двух стран", - отмечает ведомство.

Стороны также обменялись мнениями по региональным вопросам, добавили в МИД Азербайджана.

Р.Керимов

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Тэги: МИД, БАХРЕЙН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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