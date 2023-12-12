Баку и Манама договорились провести в скором времени встречу представителей деловых кругов

Заместители министров иностранных дел Азербайджана и Бахрейна Ялчин Рафиев и шейх Абдулла бин Ахмед Аль Халифа провели переговоры в Бахрейне, обсудили перспективы двусторонних отношений, сообщили во вторник в министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана.

"Стороны обсудили состояние и перспективы азербайджано-бахрейнских отношений", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что стороны отметили высокий уровень политических отношений Баку и Манамы и выразили заинтересованность в развитии сотрудничества и в других сферах.

В ходе встречи была отмечена "важность взаимных визитов высокого уровня" и "совершенствования договорно-правовой базы", продолжили в МИД Азербайджана.

"Стороны подчеркнули наличие широкого потенциала для развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества и договорились о проведении в скором времени встречи представителей деловых кругов двух стран", - отмечает ведомство.

Стороны также обменялись мнениями по региональным вопросам, добавили в МИД Азербайджана.

Р.Керимов