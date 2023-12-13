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Дальнее зарубежье 13.12.2023 10:16

Визит Зеленского в США не дал ответа на вопрос о том, будет ли в 2023 году решение о дополнительной помощи Украине

Переговоры президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским, встречи и беседы последнего с американскими законодателями не внесли ясности в вопрос о том, будет ли решение о дополнительной помощи Украине принято в текущем году, сообщает CNN.

Телеканал обратил внимание, что Байден вместо традиционного обещания американской поддержки "столько, сколько потребуется", на пресс-конференции с Зеленским заявил, что США "продолжат поставлять Украине критически важное оружие и технику до тех пор, пока смогут".

"Этот сдвиг отразил основные препятствия при одобрении новой американской помощи Украине. После встречи Зеленского с законодателями на Капитолийском холме не стало яснее, поступит ли новая помощь до конца года", - резюмирует CNN.

Издание Politico, комментируя итоги визита Зеленского, отмечает, что "Байден не смог дать Зеленскому того, чего он хотел: твердого, как скала, обещания".

"Мы ведем переговоры, чтобы получить необходимое нам финансирование. Не даю обещаний, но надеюсь, что мы сможем этого добиться, я думаю, мы сможем", - сказал Байден на пресс-конференции в Белом доме.

Издание в связи с этим подчеркивает: "Это еще один признак того, что Байден не волен действовать на мировой арене так, как ему заблагорассудится. Поляризованная политика внутри страны ограничила его способность делать то, что он хочет, в данном случае заверить Зеленского, что США всегда будут рядом, чтобы поддержать обороноспособность Украины".

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Тэги: США, УКРАИНА, ВИЗИТ, ПОМОЩЬ


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