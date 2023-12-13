В 2024г в промпарке в В.Зангезуре будут введены в строй 2 предприятия с инвестициями 11 млн манатов

В 2024 году на территории промышленного парта «Экономическая зона долины Араз» (экономический район Восточный Зангезур) будут введены в эксплуатацию два предприятия.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Агентство по развитию экономических зон (IZIA), в октябре 2024 года ООО «İmprotex Qarabağ Sənaye Kompleksi» введет в эксплуатацию предприятие по производству миноискателей, спецтехники и металлических изделий.
Инвестиции в проект составляют 7,4 млн манатов. Реализация проекта позволит создать 124 постоянных рабочих места.
На предприятии будут производиться две модели миноискателей «Revival P» (противопехотная) и «Revival T» (противотанковая). На предприятии также будет налажен сервис производимой продукции. В целом, планируется в год производить 100 единиц миноискателей обоих типов.
Кроме этого, в 2024 году компания «Holcim Azerbaycan» введет в эксплуатацию предприятие по производству бетона и сухого клея.
Сумма инвестиций в проект составит 3,4 млн манатов, планируется создать свыше 20 новых рабочих мест. Также на территории промпарка будет создан терминал по реализации цемента.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 октября 2021 года подписал указ о создании промышленного парка «Экономическая зона долины Араз» в Джабраильском районе. Площадь парка составляет 200 га. Парк будет иметь необходимую инфраструктуру и структуры управления для предпринимательской деятельности, организации логистики, производства конкурентоспособной продукции в сфере промышленности, переработки (повторной переработки) и продажи за счет применения современных технологий.
Б.Рустамбеков
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