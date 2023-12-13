Аргентина девальвировала песо на 50%

Правительство Аргентины девальвировало нацвалюту на 50% и анонсировало существенное сокращение госрасходов в качестве первого шага программы "шоковой терапии" нового президента страны Хавьера Милея.
Министр экономики Аргентины Луис Капуто заявил в ходе выступления на телевидении во вторник, что курс песо будет снижен до 800 песо/$1 с 400 песо/$1. В дальнейшем аргентинский ЦБ планирует девальвировать нацвалюту на 2% в месяц.
"В ближайшие несколько месяцев нам будет хуже, чем было раньше", - заявил Милей. По его словам, у страны нет времени на рассмотрение альтернативных мер.
Инфляция в Аргентине превышает 140% в годовом выражении, песо ослабляется в течение долгого времени, страна имеет крупные бюджетные и внешнеторговые дефициты и долг в $45 млрд перед Международным валютным фондом (МВФ). К апрелю ей предстоит выплатить $10,6 млрд по долгу, отмечает Market Watch.
Во вторник Капуто объявил, что правительство отменит тендеры на любые госпроекты и сократит рабочие места в государственном секторе, чтобы уменьшить размер правительства. Власти также намерены урезать транспортные и энергетические субсидии, прекратить индексацию пенсий. При этом некоторые программы социального обеспечения будут увеличены.
Капуто отметил, что эти меры необходимы для сокращения дефицита бюджета Аргентины, который, по его мнению, является причиной экономических проблем страны, и в том числе, способствует усилению инфляции.
"Если мы продолжим в том же духе, мы неизбежно столкнемся с гиперинфляцией, - сказал Капуто. - Наша задача - избежать катастрофы".
МВФ одобрил эти меры, заявив, что они создают "хорошую основу" для дальнейших переговоров относительно долга страны.
В 2024г в промпарке в В.Зангезуре будут введены в строй 2 предприятия с инвестициями 11 млн манатов
Баку и Манама договорились провести в скором времени встречу представителей деловых кругов
Работы по строительству ж/д Горадиз-Агбянд выполнены на 45% - глава АЖД
Азербайджан приложит все усилия, чтобы COP29 в 2024г стал историей успеха - Алиев
Российский миротворец погиб в результате ДТП в Карабахе, двое - получили травмы
Доходы Грузии от туризма в 2023г вырастут на 19%, до $4 млрд
ГААД получит 1,7 млн манатов на капремонт автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 2 млн манатов на капремонт автодороги на западе Азербайджана
Иностранный инвестор впервые вложил 5 млн манатов в систему здравоохранения Нахчывана
Миссия СНГ будет участвовать в наблюдении за выборами в Азербайджане
Байден заявил, что Украина нуждается в дополнительных средствах и трудности с их предоставлением скажутся на восприятии США в мире
Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к перемирию в Газе
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Выгодное предложение от Yelo Bank для вашего микробизнеса
Azer Turk Bank повысил процентные ставки по вкладам до 11%
Реализуйте свои планы до Нового года с кредитом от Yelo Bank
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности
Частный бизнес как драйвер современной экономики Узбекистана: реформы и вызовы
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире