Столтенберг считает возможным укрепление сотрудничества НАТО с Саудовской Аравией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе с представителями Командно-штабного колледжа Королевства Саудовской Аравии заявил, что верит в укрепление сотрудничества между королевством и альянсом в ряде сфер.

"Я верю, что у НАТО есть огромный потенциал для более тесного сотрудничества с Саудовской Аравией, потому что у нас есть общие вызовы", - приводятся слова генсека в заявлении на сайте НАТО в среду.

Говоря о сферах, в которых альянс и королевство могли бы укрепить сотрудничество, генсек назвал в том числе морскую безопасность, защиту важных объектов инфраструктуры и борьбу с терроризмом.

В заявлении также отмечается, что во вторник Столтенберг встретился с рядом саудовских руководителей и обсудил укрепление связей между НАТО и Саудовской Аравией и другие вопросы.

Визит Столтенберга стал первой в истории поездкой действующего генсека НАТО в Саудовскую Аравию, отмечается в сообщении.