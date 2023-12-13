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Дальнее зарубежье 13.12.2023 22:41

Столтенберг считает возможным укрепление сотрудничества НАТО с Саудовской Аравией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе с представителями Командно-штабного колледжа Королевства Саудовской Аравии заявил, что верит в укрепление сотрудничества между королевством и альянсом в ряде сфер.

"Я верю, что у НАТО есть огромный потенциал для более тесного сотрудничества с Саудовской Аравией, потому что у нас есть общие вызовы", - приводятся слова генсека в заявлении на сайте НАТО в среду.

Говоря о сферах, в которых альянс и королевство могли бы укрепить сотрудничество, генсек назвал в том числе морскую безопасность, защиту важных объектов инфраструктуры и борьбу с терроризмом.

В заявлении также отмечается, что во вторник Столтенберг встретился с рядом саудовских руководителей и обсудил укрепление связей между НАТО и Саудовской Аравией и другие вопросы.

Визит Столтенберга стал первой в истории поездкой действующего генсека НАТО в Саудовскую Аравию, отмечается в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: НАТО, САУДАРАВИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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