Вилдерс обещает в случае назначения премьером учитывать интересы всех голландцев

Крайне правый политик Герт Вилдерс, чья Партия свободы одержала уверенную победу на выборах в Нидерландах, и известный антиисламскими заявлениями в преддверии переговоров о формировании коалиции пообещал уважать конституцию и стать премьером "для всех голландцев", сообщает в среду Associated Press (AP).
"Однажды мне придется отказаться от некоторых сделанных заявлений, и я это сделаю. Я покажу Нидерландам, законодательному органу и партии господина Питера Омцигта и всем, кто захочет, что мы адаптируем свою позицию в рамках конституции и будем выдвигать предложения в соответствии с ней", - сказал Вилдерс.
С таким комментарием он выступил на дебатах в парламенте в связи с опасениями потенциальных партнеров его партии относительно предвыборных обещаний Вилдерса, в которых он, в частности, придерживался резкой антиисламской риторики, обещая запретить мечети и исламские школы в Нидерландах.
По итогам предварительных переговоров с лидерами партий, прошедших в парламент, Рональд Пластерк, чиновник, уполномоченный парламентом Нидерландов провести процедуру формирования коалиции, поручил Вилдерсу начать переговоры о создании нового правительства страны с тремя другими партиями.
Некоторые потенциальные партнеры по коалиции, в частности, политик центрист Питер Омцигт, возглавляющий партию "Новый общественный договор", в ходе межпартийных консультаций выразили опасения, что некоторые заявления Вилдерса нарушают конституцию страны, которая гарантирует право и свободу на вероисповедание.
При этом, как отмечает AP, заявление Вилдерса не вполне убедило оппозицию.
"Я считаю ваши идеи угрозой демократическому верховенству закона", - заявил политик Франс Тиммерманс, возглавляющий коалицию левых партий.
Выборы в Нидерландах прошли досрочно: премьер-министр Марк Рютте в июле объявил об отставке правительства в связи с расколом в его коалиции по теме решения проблемы растущей миграции. Рютте, возглавлявший голландское правительство более 13 лет, также заявил, что отказывается вести свою партию на выборы, и что вообще уходит из политики. По словам премьера, это "личное решение", которое не изменится вне зависимости от результатов выборов. Как отмечают европейские СМИ, в последнее время популярность Рютте среди сограждан снизилась.
Военный бюджет НАТО на 2024 год вырастет на 12%
Азербайджан и Армения на границе провели обмен задержанными военными - госкомиссия
В 2024г в промпарке в В.Зангезуре будут введены в строй 2 предприятия с инвестициями 11 млн манатов
ВР пожаловалась регулятору США на производителя СПГ за отказ раскрыть информацию о задержке ввода
Германия утроила в октябре закупки лесных орехов в Азербайджане
Азербайджан вошел в число наиболее перспективных рынков для экспорта макаронных изделий из РФ
Автомобиль Lamborghini из фильма «Волк с Уолл-стрит» продан на аукционе за $1,66 млн
Азербайджан приложит все усилия, чтобы COP29 в 2024г стал историей успеха - Алиев
Российский миротворец погиб в результате ДТП в Карабахе, двое - получили травмы
ГААД получит 1,7 млн манатов на капремонт автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 2 млн манатов на капремонт автодороги на западе Азербайджана
Иностранный инвестор впервые вложил 5 млн манатов в систему здравоохранения Нахчывана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Azer Turk Bank - один из ведущих банков Азербайджана по внедрению инноваций в сфере финансовых технологий
Выгодное предложение от Yelo Bank для вашего микробизнеса
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности
Частный бизнес как драйвер современной экономики Узбекистана: реформы и вызовы
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире