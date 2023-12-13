Вилдерс обещает в случае назначения премьером учитывать интересы всех голландцев

Крайне правый политик Герт Вилдерс, чья Партия свободы одержала уверенную победу на выборах в Нидерландах, и известный антиисламскими заявлениями в преддверии переговоров о формировании коалиции пообещал уважать конституцию и стать премьером "для всех голландцев", сообщает в среду Associated Press (AP).

"Однажды мне придется отказаться от некоторых сделанных заявлений, и я это сделаю. Я покажу Нидерландам, законодательному органу и партии господина Питера Омцигта и всем, кто захочет, что мы адаптируем свою позицию в рамках конституции и будем выдвигать предложения в соответствии с ней", - сказал Вилдерс.

С таким комментарием он выступил на дебатах в парламенте в связи с опасениями потенциальных партнеров его партии относительно предвыборных обещаний Вилдерса, в которых он, в частности, придерживался резкой антиисламской риторики, обещая запретить мечети и исламские школы в Нидерландах.

По итогам предварительных переговоров с лидерами партий, прошедших в парламент, Рональд Пластерк, чиновник, уполномоченный парламентом Нидерландов провести процедуру формирования коалиции, поручил Вилдерсу начать переговоры о создании нового правительства страны с тремя другими партиями.

Некоторые потенциальные партнеры по коалиции, в частности, политик центрист Питер Омцигт, возглавляющий партию "Новый общественный договор", в ходе межпартийных консультаций выразили опасения, что некоторые заявления Вилдерса нарушают конституцию страны, которая гарантирует право и свободу на вероисповедание.

При этом, как отмечает AP, заявление Вилдерса не вполне убедило оппозицию.

"Я считаю ваши идеи угрозой демократическому верховенству закона", - заявил политик Франс Тиммерманс, возглавляющий коалицию левых партий.

Выборы в Нидерландах прошли досрочно: премьер-министр Марк Рютте в июле объявил об отставке правительства в связи с расколом в его коалиции по теме решения проблемы растущей миграции. Рютте, возглавлявший голландское правительство более 13 лет, также заявил, что отказывается вести свою партию на выборы, и что вообще уходит из политики. По словам премьера, это "личное решение", которое не изменится вне зависимости от результатов выборов. Как отмечают европейские СМИ, в последнее время популярность Рютте среди сограждан снизилась.