Военный бюджет НАТО на 2024 год вырастет на 12%

Совет НАТО объявил в среду, что государства-члены организации согласовали гражданский и военный бюджеты НАТО на 2024 год, увеличив их на 18,2% и 12% соответственно по сравнению с 2023 годом.
"Гражданский бюджет установлен на уровне 438,1 млн евро, а военный бюджет - на уровне 2,03 млрд евро, что представляет собой рост на 18,2% и 12% соответственно по сравнению с 2023 годом", - сообщается в коммюнике, опубликованном на сайте штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.
"Совместное финансирование демонстрирует солидарность и коллективную волю союзников. В неспокойные времена нам это нужно больше, чем когда-либо", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального секретаря НАТО Мирчи Джоанэ.
Он отметил, что увеличение и расширение использования общего финансирования НАТО позволяет странам-союзницам "более эффективно решать общие проблемы безопасности".
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