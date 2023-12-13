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13.12.2023 23:00

Военный бюджет НАТО на 2024 год вырастет на 12%

Совет НАТО объявил в среду, что государства-члены организации согласовали гражданский и военный бюджеты НАТО на 2024 год, увеличив их на 18,2% и 12% соответственно по сравнению с 2023 годом.

"Гражданский бюджет установлен на уровне 438,1 млн евро, а военный бюджет - на уровне 2,03 млрд евро, что представляет собой рост на 18,2% и 12% соответственно по сравнению с 2023 годом", - сообщается в коммюнике, опубликованном на сайте штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

"Совместное финансирование демонстрирует солидарность и коллективную волю союзников. В неспокойные времена нам это нужно больше, чем когда-либо", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального секретаря НАТО Мирчи Джоанэ.

Он отметил, что увеличение и расширение использования общего финансирования НАТО позволяет странам-союзницам "более эффективно решать общие проблемы безопасности".

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Тэги: НАТО, БЮДЖЕТ, УВЕЛИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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