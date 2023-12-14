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Дальнее зарубежье 14.12.2023 13:10

Советник президента США обсудил на встрече с кронпринцем Саудовской Аравии ситуацию в секторе Газа

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан посетил Саудовскую Аравию, где провел переговоры с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает новостной портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, на встрече, которая состоялась 13 декабря, Салливан и саудовский принц обсудили кризис в секторе Газа и усилия, необходимые для того, чтобы не допустить расширения этого конфликта в регионе.

Советник американского лидера посетил Саудовскую Аравию перед тем, как направиться в Израиль, отмечает портал. Ожидается, что в четверг он встретится с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Салливан ранее отмечал, что в ходе визита в Израиль хотел бы прояснений комментария Нетаньяху, что после окончания операции ЦАХАЛ будет контролировать ситуацию с безопасностью в секторе Газа, без указания точных сроков окончания этих мер.

Ранее президент США Джо Байден заявил о своей непоколебимой поддержке Израиля после террористических атак ХАМАС 7 октября. "Но мы должны быть осторожны, и они должны быть осторожны. Общественное мнение всего мира может измениться за одну ночь, мы не можем этого допустить", - отметил президент.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, однако боевые действия возобновились 1 декабря, так как сторонам не удалось добиться его продления. С начала операции жертвами израильских ударов в секторе Газа стали свыше 18,6 тыс. человек.

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Тэги: США, СОВЕТНИК, САУДАРАВИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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