МЭА понизило оценку роста спроса на нефть в мире в 2023г до 2,27 млн б/с

Спрос на нефть в мире в 2023 году вырастет относительно показателя прошлого года на 2,274 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства.

Месяцем ранее агентство прогнозировало данный показатель на уровне 2,367 млн б/с. Таким образом, аналитики понизили оценку роста спроса на 93 тыс. б/с.

Эксперты МЭА понизили оценку спроса в 2022 году на 140 тыс. б/с, до 99,45 млн б/с, в 2023 году - на 232 тыс. б/с, до 101,73 млн б/с.

В частности, агентство сохранило прогноз спроса во втором квартале 2023 года на уровне 101,71 млн б/с, но понизило для всех остальных: для первого - на 170 тыс. б/с, до 100,18 млн б/с, для третьего - на 170 тыс. б/с, до 101,82 млн б/с, для четвертого - на 580 тыс. б/с, до 102,17 млн б/с.

МЭА объясняет резкое замедление мирового спроса на нефть в четвертом квартале ухудшением макроэкономического климата. Агентство ожидает, что страны Европы и Ближнего Востока, а также Россия продемонстрируют более слабое потребление в четвертом квартал, чем ожидалось.

"Ослабление спроса в четвертом квартале наиболее очевидно для европейских стран ОЭСР, где беспрецедентное повышение ставок в 2022-2023 годах сказывается на и без того застойном промышленном секторе. Это снижает спрос на газойль и нафту: использование последней упало до уровня 1970-х годов. США, экономика которых до сих пор демонстрировала устойчивость перед лицом ужесточения денежно-кредитной политики, также начинают ощущать влияние неблагоприятного экономического климата, что отражается на их спросе на нефть", - говорится в отчете.

Основными драйверами роста спроса, напоминает МЭА, остаются страны не-ОЭСР, на которые придется более 96% прироста, или 2,195 млн б/с. Главный вклад в данную динамику вносит Китай, на который, по прогнозам МЭА, придется 80% общего увеличения.

В 2024 году МЭА ожидает, что спрос на нефть увеличится до 102,76 млн б/с при росте данного показателя к предыдущему году - 1,06 млн б/с. Данная оценка была повышена относительно прогноза, сделанного в прошлом месяце, на 129 тыс. б/с.

Наблюдаемые мировые запасы нефти в октябре снизились на 19,6 млн баррелей. МЭА объясняет данную динамику сезонным фактором, подчеркивая, что запасы нефти практически не изменились, а нефтепродуктов - снизились впервые за четыре месяца. Это было вызвано сокращением их производства на европейских НПЗ. При этом предварительные данные за ноябрь, имеющиеся у МЭА, свидетельствуют о росте наблюдаемых мировых запасов, в основном нефти.

Коммерческие запасы в странах ОЭСР в октябре упали на 19,1 млн баррелей, до 2,812 млрд баррелей, что что на 71,2 млн баррелей ниже среднего показателя за последние пять лет.