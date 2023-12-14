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Карабах 14.12.2023 13:42

Восстановление дворца Панахали хана в Агдаме завершится в 2024г

Восстановление комплекса дворца Панахали хана и Джума мечети планируется завершить в 2024 году, заявил советник спецпредставителя президента по Карабахскому экономическому району (кроме Шушинского района) Азербайджана Фаиг Гаджиев.

«В настоящее время продолжаются работы по восстановлению исторических объектов, пострадавших от армянского вандализма в годы оккупации. Ремонтно-восстановительные работы в комплексе дворца Панахали хана и Джума мечети в Агдаме, как ожидается, завершается в следующем году», - сказал Гаджиев в четверг в Агдаме на I научно-практической конференции "Восстановление и развитие туризма в освобожденных от оккупации территориях".

По его словам, в селе Эйвазханбейли Агдамского района в районе знаменитого Конного завода на своем историческом месте планируется строительство Центра разведения лошадей.

Х.Насирзаде

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Тэги: КАРАБАХ, КОМПЛЕКС, ВОССТАНОВЛЕНИЕ

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